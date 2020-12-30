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13:54   30 Декабря 2020
Общество

Президент РФ подписал закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа

Президент РФ подписал закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок о митингах, в рамках которого запрещается иностранное финансирование акций. Документ опубликован на портале правовой информации.

Помимо того, что закон запрещает проводить публичные мероприятия за счет иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства, массовые акции не смогут спонсировать и незарегистрированные общественные объединения и физлица-иноагенты.

Кроме того, согласно российскому законодательству, отчитываться о расходовании средств для проведения митинга нужно только только в том случае, если его число не превышает пятисот человек.

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#путин #закон #митинги

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