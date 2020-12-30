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13:39   30 Декабря 2020
Происшествия

Навальному может грозить заочный арест и экстрадиция в Россию

Навальному может грозить заочный арест и экстрадиция в Россию

Правоохранительные органы, занимающиеся расследованием дела в отношении блогера, могут попросить вернуть Навального на родину и заочно арестовать его.

Данным процессуальным действиям должно предшествовать объявление в розыск, в соответствии со статьями Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, пишет РИА Новости.

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#навальный #экстрадиция #следствие по делу блогера

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