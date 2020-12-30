13:39 30 Декабря 2020Происшествия
Навальному может грозить заочный арест и экстрадиция в Россию
Правоохранительные органы, занимающиеся расследованием дела в отношении блогера, могут попросить вернуть Навального на родину и заочно арестовать его.
Правоохранительные органы, занимающиеся расследованием дела в отношении блогера, могут попросить вернуть Навального на родину и заочно арестовать его.
Данным процессуальным действиям должно предшествовать объявление в розыск, в соответствии со статьями Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, пишет РИА Новости.