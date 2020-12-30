Харизма как у Эрдогана. Что думает турецкий народ о Путине

Корреспондент «Политики Сегодня» поговорил с турецким писателем о самых актуальных событиях года.

В 2020 году Турция не сходила с мировой информационной повестки: Нагорный Карабах, превращение в мечеть Собора Святой Софии, санкции против президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Пока эксперты обсуждают сценарии российско-турецких и американо-турецких отношений, а соотечественники летят отмечать Новый год в Стамбул, Анталью и Анкару, корреспондент «Политики Сегодня» взяла интервью у простого гражданина страны четырех морей — писателя Мехмета Окатана.

— Что турецкий народ думает об Эрдогане?

— Я люблю его. Он сделал много хороших вещей для Турции. Например, раньше у нас не было ядерного центра. А теперь он строит три ядерных центра с Японией, Россией и Кореей. Думаю, это важный момент в нашей истории. Также он делает наши собственные вертолеты, военные самолеты и танки. Он сделал много хорошего для нашей экономики, он надежен, и ему можно доверять. Поэтому турецкий народ любит и поддерживает его.

— Но он достаточно противоречивший политик, с которым многие европейские государства не хотят иметь дел...

— Если вы спросите турок, хотят ли они вступить в ЕС, они ответят «нет». Это хорошо только для таких стран, как Германия и Франция, но в других частях, таких как Италия, Греция, Португалия и Болгария, большие экономические проблемы. Вот почему мы не хотим присоединяться к ЕС, мы не считаем это преимуществом для нас. Может быть, раньше мы этого и хотели, но после Эрдогана все изменилось. Он показал людям, что может многое.

Есть люди, которые по-прежнему глупы и подконтрольны США и ЕС. Они всегда говорят: «Он плохой человек, диктатор, вор». Но это все ложь. Эрдоган много чего сделал для нас: построил аэропорты, заводы, школы, бесплатные больницы. Богатые его не любят, а бедные — наоборот. Богачи контролируют СМИ, но они не понимают, как живут реальные люди.

— Что ваши товарищи думают о конфликте в Карабахе?

— Во-первых, все это как-то не чисто. Почему Армения напала на Азербайджан? Этого я не понимаю. Нет никакой логики в том, что они нападают друг на друга. Может быть, их замотивировали Россия, ОАЭ или США? ООН признала, что земли Карабаха принадлежат Азербайджану, поэтому я думаю, что они использовали шанс вернуть свою землю. В новостях говорят, что Путин хочет наказать Армению за то, что они дружат с США. Но, в конце концов, Россия все еще там [в Карабахе], и Турция тоже.

— Зачем Стамбулу самый большой аэропорт в мире? Его построили, чтобы продемонстрировать другим государствам величие?

— Нам это было необходимо. Например, в Таиланде можно заказать цветы из Голландии, Амстердама, их быстро доставят. По итогу это хорошо для продажи сельских культур и для экономики в целом. Так и Эрдоган захотел сделать то же самое — и теперь вы можете долететь в 60 стран за три часа.

— Для чего было делать Собор Святой Софии мечетью?

— Это не об исламе, это больше о восстании. Мы устали от европейцев, играющих в игры. Мы вернулись в игру, и для нас это символично.

— Что Турция думает о Путине? Насколько успешны турецко-российские отношения, на ваш взгляд?

— Большинству турок нравится Путин: у него есть харизма, как и у Эрдогана. Но в то же время они недоверчивы. Вот был я в Москве. Да, Россия сильная, но иногда как большой ребенок — я очень удивляюсь этому поведению. Турецкое правительство совсем другое.

— Турки поддерживают санкции против России?

— Турция не хочет санкций в отношении России. Мы не думаем, что Россия — наш враг, у нас хорошие экономические отношения. Если российская экономика рухнет, это коснется и нашей. Мы не хотим, чтобы США устраивали санкции против России: это не выгодно для нас обоих. Эрдоган сопротивляется Америке, как, например, было в российско-грузинской войне, когда он поддерживал Россию. В этом случае Россия может доверять только Турции.

— Вам нравится избранный президент Америки Джо Байден?

— Категорически нет. Мне нравится Трамп. Он временами глуп, но забавен для меня в хорошем смысле. Мне нравятся такие люди. Байден совсем другой: он всегда играет в игры — его разум и язык говорят разные вещи. К примеру, перед выборами он заявил, что поддержит консервативную партию Турции. А сейчас у нас много проблем с Америкой, и их демократы плохо влияют на Турцию, в этом плане республиканцы лучше.