Глава МИД перечислил главные неудачи Украины в 2020 году

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о главных неудачах Украины на международной арене в уходящем году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о главных неудачах Украины на международной арене в уходящем году.

По его словам, главное поражение Киев потерпел в переговорах с Ираном, которые касаются расследования крушения украинского самолета. Кулеба заявил, что Тегеран не выполнил свои обещания по этому делу. Следующим провалом министр назвал динамику в отношениях Украины и Венгрии. Глава МИД считает, что Незалежной не удалось достичь желаемого результата в переговорах с Будапештом.

Среди успехов ведомства Кулеба отметил возвращение граждан, которые застряли заграницей на фоне пандемии. Сотрудники МИД Украины провели эффективную работу в этом вопросе, заключил руководитель ведомства.