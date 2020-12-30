13:23 30 Декабря 2020Политика
Глава МИД перечислил главные неудачи Украины в 2020 году
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о главных неудачах Украины на международной арене в уходящем году.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о главных неудачах Украины на международной арене в уходящем году.
По его словам, главное поражение Киев потерпел в переговорах с Ираном, которые касаются расследования крушения украинского самолета. Кулеба заявил, что Тегеран не выполнил свои обещания по этому делу. Следующим провалом министр назвал динамику в отношениях Украины и Венгрии. Глава МИД считает, что Незалежной не удалось достичь желаемого результата в переговорах с Будапештом.
Среди успехов ведомства Кулеба отметил возвращение граждан, которые застряли заграницей на фоне пандемии. Сотрудники МИД Украины провели эффективную работу в этом вопросе, заключил руководитель ведомства.