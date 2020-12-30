Память жертв землетрясения в Хорватии почтут 2 января

Власти Хорватии объявили 2 января днем памяти жертв землетрясения, произошедшего вблизи Загреба 29 декабря в 14:20 по московскому времени.

Власти Хорватии объявили 2 января днем памяти жертв землетрясения, произошедшего вблизи Загреба 29 декабря в 14:20 по московскому времени.

Официальное заявление властей передало балканское информационное агентство HINA. Землетрясение магнитудой 6,3 балла, по последней подтвержденной информации, унесло жизни семи человек. Среди погибших есть дети.

Эпицентр сейсмической активности на территории Балканского полуострова располагался в 46 километрах к юго-востоку от Загреба. Подземные толчки почувствовали в соседствующих с Хорватией государствах. Словения, следуя инструкции по правилам безопасности, после землетрясения временно остановила работу АЭС. Часть Хорватии была обесточена.