Скворцова назвала объем резервов антиковидной плазмы

Премьер-министру России Михаилу Мишустину сообщили о двух российских препаратах против коронавируса, которые не имеют аналогов. Один из них уже получил патент и прошел испытания.

Премьер-министру России Михаилу Мишустину сообщили о двух российских препаратах против коронавируса, которые не имеют аналогов. Один из них уже получил патент и прошел испытания.

Об антидоте для коронавирусной инфекции, который находится на завершающей стадии регистрации Мишустину рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Новый препарат напрямую влияет на SARS-CoV-2.