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13:15   30 Декабря 2020
Наука

Скворцова назвала объем резервов антиковидной плазмы

Скворцова назвала объем резервов антиковидной плазмы

Премьер-министру России Михаилу Мишустину сообщили о двух российских препаратах против коронавируса, которые не имеют аналогов. Один из них уже получил патент и прошел испытания.

Об антидоте для коронавирусной инфекции, который находится на завершающей стадии регистрации Мишустину рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Новый препарат напрямую влияет на SARS-CoV-2.

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#скворцова #вакцина #фмба #коронавирус #антидот

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