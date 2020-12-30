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13:00   30 Декабря 2020
Политика

Песков объяснил смысл поправок в закон об иноагентах

Песков объяснил смысл поправок в закон об иноагентах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал подписанный президентом России Владимиром Путиным закон об уголовной ответственности в отношении иноагентов.

Поправки в законодательство об иностранных агентах в основном направлены на пресечение вмешательства в политику РФ с помощью денежных средств из-за рубежа, отметил Песков.

Такая практика широко распространена в мире, сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами на территории РФ.

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#песков #закон #иноагенты

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