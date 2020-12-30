Байден по ошибке назвал Камалу Харрис избранным президентом США

В ходе выступления демократ сообщил, что хотел «повысить доверие общества к вакцине», сделав прививку от COVID-19. То же самое сделала «избранный президент Харрис».

Избранный президент США Джо Байден случайно «повысил в должности» своего заместителя, вице-президента Камалу Харрис. Во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр) на тему вакцинации от коронавирусной инфекции 78-летний демократ назвал Харрис «избранным президентом» Америки.

Joe Biden calls Kamala Harris ‘President-Elect”. ???? pic.twitter.com/hbtqZzie17 — ????????Maggie VandenBerghe???????? (@FogCityMidge) December 29, 2020

Политик заявил, что привился от COVID-19, чтобы «повысить доверие общества к вакцине», а «избранный президент Харрис привилась по той же причине».

Это не первая публичная оговорка политика. Во время предвыборной кампании, выступая в Филадельфии, Байден только с третьей попытки смог назвать имя внучки. Сначала он обращался к стоящей рядом девушке по имени своего сына Бо, который умер пять лет назад. А во время выступления перед сторонниками в Огайо, Джо Байден заявил, что баллотируется на на пост президента страны, а в Сенат.

Избранный вице-президент США Камала Харрис сделала прививку препаратом компании Moderna в прямом эфире. Также она призвала всех американцев последовать ее примеру.

"Kamala Harris receives first dose of Moderna COVID-19 vaccine" https://t.co/CLbmtLSN3T — Dickyi Dolkar (@dickyi_dolkar) December 30, 2020

«Я теперь вакцинирована... Я хочу призвать всех сделать прививку. Это относительно безболезненно, это действительно быстро, это безопасно... Мой муж сделает это сегодня. Я жду, когда получу вторую часть вакцины. Речь буквально о спасении жизней. Я доверяю ученым», — заявила Харрис.

До этого вакцину получили Джо Байден, действующий вице-президент Майк Пенс с супругой, а также ряд высокопоставленных членов Конгресса.