Лукашенко получил новогоднее поздравление от Путина

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Рождеством и наступающим Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Рождеством и наступающим Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что 2020 год был трудным, однако Москва и Минск сумели достичь весомых результатов в различных направлениях. Президент РФ напомнил, что в следующем году Белоруссия будет председательствовать в СНГ.Политик надеется на продолжение укрепления сотрудничества, в том числе Союзного государства, Евразэс и ОДКБ.