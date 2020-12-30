Лавров заявил о нормализации обстановки в Карабахе

Москва не зафиксировала провокаций в отношении миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Москва не зафиксировала провокаций в отношении миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, обстановка в регионе постепенно нормализуется.

"С удовлетворением отмечаем настрой Баку и Еревана выполнять взятые на себя обязательства, вести дело к общей стабилизации обстановки", — сказал он.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил высокий уровень коммуникации между сторонами в ходе решения конкретных задач в зоне конфликта. Миротворческий контингент России и дальше будет выступать в роли гаранта полного прекращения огня в регионе.

Дипломат напомнил, что единственный инцидент в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района удалось оперативно урегулировать.