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12:54   30 Декабря 2020
Общество

Мурашко заявил о снижении активно болеющих коронавирусом в России на 4%

Мурашко заявил о снижении активно болеющих коронавирусом в России на 4%

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении числа активно болеющих коронавирусом на 4%.

Однако, по его словам, ситуация с COVID-19 в стране по-прежнему остается напряженной. Согласно последним данным, российские врачи за сутки выявили 26 513 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Отмечается, что в легкой форме перенесли заболевание 15% всех пациентов.

За весь период пандемии общее число заболевших в России увеличилось до 3 131 550 случаев. Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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#россия #пандемия #коронавирус #Мурашко

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