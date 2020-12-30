Мурашко заявил о снижении активно болеющих коронавирусом в России на 4%

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении числа активно болеющих коронавирусом на 4%.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении числа активно болеющих коронавирусом на 4%.

Однако, по его словам, ситуация с COVID-19 в стране по-прежнему остается напряженной. Согласно последним данным, российские врачи за сутки выявили 26 513 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Отмечается, что в легкой форме перенесли заболевание 15% всех пациентов.

За весь период пандемии общее число заболевших в России увеличилось до 3 131 550 случаев. Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.