В стране выученных уроков. Эксперты оценили новую платформу для школьников

«Сферум» станет российским аналогом Zoom.

В 15 субъектах Российской Федерации тестируют новый отечественный сервис для дистанционного обучения школьников. Платформа «Сферум» была разработана Минпросвещения, Минкомсвязи и ПАО «Ростелеком».

Сообщается, что она будет содержать набор сервисов для аудио- и видеосвязи, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая Zoom. Сервис будет работать через Единый портал государственных услуг.

Член Федерального политсовета «Партии Роста», общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заметил, что у разработчиков было время лучше узнать плюсы и минусы других платформ, чтобы учесть это при разработке «Сферума».

«Zoom, безусловно, стал спасением для того, чтобы продолжить обучение, ведь он давал возможность бесплатно вести конференцию с несколькими десятками пользователей, но были и недостатки — это все-таки платформа для конференций, там невозможно в режиме реального времени выполнять лабораторные, проверочные работы, вести контроль знаний», — подчеркнул общественный омбудсмен.

Володарский обратил внимание, что некоторые из преподавателей приспосабливались и к сервису Google Classroom, но «все ждали удобной, понятной, доступной российской программы». По словам политика, «Партия Роста» как раз направляла письмо с просьбой об этом в Министерство просвещения в октябре текущего года.

«Надеемся, что после испытания этой программы в регионах, мы получим полноценный работающий сервис, которым будет удобно пользоваться и школьникам, и студентам, и всем желающим получить образование дистанционно», — сказал Амет Володарский.

Эксперт в области веб-программирования, креативный цифровой продюсер Сергей Рис в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» отметил, что тема импортозамещения программ и приложений в России становится все более актуальной. Его убедили слова министра просвещения Сергея Кравцова о том, что хакерские атаки и взломы «Сферума» невозможны.