Путин запретил разглашать сведения о жизни силовиков и деталях операций

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон.

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон.

Также глава государства внес изменения в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Данная мера понадобилась для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.

Текст документа, запрещающего разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно ранее действовавшему законодательству, такая мера применялась только к должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность ввиду служебной деятельности.