12:45 30 Декабря 2020Общество
Путин запретил разглашать сведения о жизни силовиков и деталях операций
Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон.
Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон.
Также глава государства внес изменения в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Данная мера понадобилась для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.
Текст документа, запрещающего разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих, опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно ранее действовавшему законодательству, такая мера применялась только к должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность ввиду служебной деятельности.