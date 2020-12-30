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12:42   30 Декабря 2020
Политика

Россия выступила за оказание максимального содействия Ливии

Россия выступила за оказание максимального содействия Ливии

Россия подтвердила заинтересованность в оказании максимального содействия Ливии. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский представитель встретился с министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммадом Сиялой на переговорах в Москве. В начале беседы Лавров обозначил, что обсудит усилия, которые международное сообщество предпринимает в поддержку жителей североафриканского государства.

"Россия искренне заинтересована в том, чтобы оказать максимально возможное содействие", — приводит слова дипломата РИА Новости.

По словам министра, российской стороне важны оценки необходимых дополнительных шагов. Лавров заверил, что Москва выступает за политическое урегулирование внутриливийского кризиса.

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#лавров #ливия #мид рф

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