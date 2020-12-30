12:42 30 Декабря 2020Политика
Россия выступила за оказание максимального содействия Ливии
Россия подтвердила заинтересованность в оказании максимального содействия Ливии. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия подтвердила заинтересованность в оказании максимального содействия Ливии. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российский представитель встретился с министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммадом Сиялой на переговорах в Москве. В начале беседы Лавров обозначил, что обсудит усилия, которые международное сообщество предпринимает в поддержку жителей североафриканского государства.
"Россия искренне заинтересована в том, чтобы оказать максимально возможное содействие", — приводит слова дипломата РИА Новости.
По словам министра, российской стороне важны оценки необходимых дополнительных шагов. Лавров заверил, что Москва выступает за политическое урегулирование внутриливийского кризиса.