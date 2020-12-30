Украина захотела вернуть икону, которую боснийцы подарили Лаврову

Икона была написана в Луганске в начале XX века.

Министерство иностранных дел Украины попросило власти Боснии и Герцеговины передать ей якобы на экспертизу православную икону, которая ранее была подарена главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом сообщил представитель украинского ведомства Олег Николенко.

По данным агентства SRNA, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Сергею Лаврову позолоченную икону времен Российской империи, написанную в Луганске. На обороте реликвии — печать с подписью «Нарком образования УССР».

Посольство Украины направило МИД Боснии и Герцеговины ноту с требованием вернуть икону на родину. Как сообщила глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович, по мнению украинского посольства, «икона — культурное благо Украины».

Украинскую икону, подаренную Лаврову, вывезли с Донбасса через Россию Посольство Украины в БиГ попросило официально объяснить, как икона попала в Боснию, отметив, что вполне логично вернуть икону в Украине, поскольку она является ее собственностью #Лавров #БиГ #Босния #Украин... pic.twitter.com/hjT5Q9AgAo — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) December 27, 2020

Прокуратура Боснии и Герцеговины начала проверку происхождения святыни. Выяснилось, что реликвия являлась семейной. Россия решила вернуть икону 23 декабря в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. Затем ее отвезли в Восточное Сараево. Посольство Украины до сих пор так и не предоставило доказательств своих прав на реликвию.

Теперь Киев потребовал безотлагательно доставить икону для проведения научной экспертизы. По словам Николенко, содействие страны «подтвердило бы наличие у нее истинной политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной».