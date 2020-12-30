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13:20   30 Декабря 2020
Ближнее зарубежье

Украина захотела вернуть икону, которую боснийцы подарили Лаврову

Украина захотела вернуть икону, которую боснийцы подарили Лаврову

Министерство иностранных дел Украины попросило власти Боснии и Герцеговины передать ей якобы на экспертизу православную икону, которая ранее была подарена главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом сообщил представитель украинского ведомства Олег Николенко.

По данным агентства SRNA, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Сергею Лаврову позолоченную икону времен Российской империи, написанную в Луганске. На обороте реликвии — печать с подписью «Нарком образования УССР».

Посольство Украины направило МИД Боснии и Герцеговины ноту с требованием вернуть икону на родину. Как сообщила глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович, по мнению украинского посольства, «икона — культурное благо Украины».

Прокуратура Боснии и Герцеговины начала проверку происхождения святыни. Выяснилось, что реликвия являлась семейной. Россия решила вернуть икону 23 декабря в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. Затем ее отвезли в Восточное Сараево.  Посольство Украины до сих пор так и не предоставило доказательств своих прав на реликвию.

Теперь Киев потребовал безотлагательно доставить икону для проведения научной экспертизы. По словам Николенко, содействие страны «подтвердило бы наличие у нее истинной политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной».

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