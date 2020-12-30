Физлица-иноагенты получат до пяти лет колонии за противоправные действия

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, где перечислены потенциально опасные ситуации для субъектов данного нормативного акта.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, где перечислены потенциально опасные ситуации для субъектов данного нормативного акта.

Согласно принятому документу, иноагентам грозит уголовная ответственность, если они уклоняются от регистрации иноагентом, а также если они продолжают нарушать установленные для них правила после привлечения к административной ответственности.