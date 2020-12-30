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12:38   30 Декабря 2020
Общество

Физлица-иноагенты получат до пяти лет колонии за противоправные действия

Физлица-иноагенты получат до пяти лет колонии за противоправные действия

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, где перечислены потенциально опасные ситуации для субъектов данного нормативного акта.

Согласно принятому документу, иноагентам грозит уголовная ответственность, если они уклоняются от регистрации иноагентом, а также если они продолжают нарушать установленные для них правила после привлечения к административной ответственности.

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#путин #иноагенты #физлица #тюремный срок

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