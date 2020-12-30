Британское издание выделило главные тренды будущего года

Колумнист западного издания Том Стэндейдж рассказал о мировых тенденциях, на которые стоит обратить внимание в наступающем году.

Колумнист западного издания Том Стэндейдж рассказал о мировых тенденциях, на которые стоит обратить внимание в наступающем году.

Главной темой на мировой повестке дня является борьба с коронавирусной инфекцией. Сейчас большинство стран закончили разработку вакцины от вируса. В 2021 году фокус внимания сместится на дистрибуцию препарата. Автор статьи считает, что на этом фоне могут разгореться нешуточные споры между государствами, пишет The Economist

Кроме того, стоит обратить внимание на преодоление экономических последствий после периода пандемии коронавируса. Не исключено, что руководства некоторых государств откажутся поддерживать жизнедеятельность представителей бизнеса. Вместо этого правительства перейдут к поддержке своих граждан, которые потеряли возможность зарабатывать деньги.