Турция и Великобритания подписали договор о свободной торговле между странами.

Турция и Великобритания подписали договор о свободной торговле между странами.

Подписание соответствующего соглашения между турецким министром торговли Рухсаной Пекджан и британским послом Домиником Чилкоттом состоялось в Анкаре. По словам представителей Турции, заключение договора — это залог будущего экономического сотрудничества между государствами.

"Мы рады, что выполняем обещания, данные нами представителям турецкого и британского бизнеса. Подписанное соглашение вступит в силу 1 января 2021 года и будет касаться всех видов промышленной и сельскохозяйственной продукции", — заявила Русхана Пекджан.

Журналисты Федерального агентства новостей отмечают участившиеся попытки Великобритании вернуть себе былое влияние на территориях так называемого "британского ковша", к которому относятся Украина, Северный Кавказ, Турция, Азербайджан, Казахстан и Средняя Азия.