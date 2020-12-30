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12:35   30 Декабря 2020
Политика

Анкара и Лондон договорились о свободной торговле

Анкара и Лондон договорились о свободной торговле

Турция и Великобритания подписали договор о свободной торговле между странами.

Подписание соответствующего соглашения между турецким министром торговли Рухсаной Пекджан и британским послом Домиником Чилкоттом состоялось в Анкаре. По словам представителей Турции, заключение договора — это залог будущего экономического сотрудничества между государствами.

"Мы рады, что выполняем обещания, данные нами представителям турецкого и британского бизнеса. Подписанное соглашение вступит в силу 1 января 2021 года и будет касаться всех видов промышленной и сельскохозяйственной продукции", — заявила Русхана Пекджан.

Журналисты Федерального агентства новостей отмечают участившиеся попытки Великобритании вернуть себе былое влияние на территориях так называемого "британского ковша", к которому относятся Украина, Северный Кавказ, Турция, Азербайджан, Казахстан и Средняя Азия.

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#торговля #торговля турция британия #пекджан

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