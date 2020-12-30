Лукашенко заявил, что оппозиция изобретает новые "козни" против Белоруссии

Оппозиция и ее представители, выехавшие за границу, пытаются уничтожить белорусское государство, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Оппозиция и ее представители, выехавшие за границу, пытаются уничтожить белорусское государство, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, лидеры оппозиции не хотят предлагать альтернативный путь развития страны в конструктивном ключе. Они продолжают изобретать новые "козни" против Белоруссии, подчеркнул Лукашенко.

"Они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны", — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что оппозиция призывает к "уличным баталиям" и пытается поставить под сомнение легитимность государственных институтов.