Прокуратура Кореи требует арестовать вице-президента Samsung Electronics

Правоохранители предъявили коммерсанту Ли Чжэ Ену обвинение в ходе пересмотра дела о коррупции.

Правоохранители предъявили коммерсанту Ли Чжэ Ену обвинение в ходе пересмотра дела о коррупции.

Южнокорейские следователи просят суд назначить обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы, сообщает корейское новостное агентство Yonhap.

Ли Чжэ Ёну предъявлено обвинение в коррумпированных взаимоотношениях с государственными органами. По версии правоохранителей, в 2017 году бизнесмен подкупил человека из круга экс-президента Пак Кын Хе с целью оказания содействия правительства в получении контроля над Samsung Group.

Сторона обвинения располагает данными, что размер взятки достигал 29,8 млрд вон (27,4 млн долларов).Тогда главе государства объявили импичмент, а вице-президент Samsung Electronics получил пять лет тюрьмы. После изменения срока на условный дело было решено пересмотреть.