«Политика Сегодня» разбиралась, какие перемены приготовил Год Быка мировым лидерам.

2021 — год перемен, утверждают астрологи. Они грядут абсолютно везде. Главным дуэтом года станет Сатурн и Юпитер в Водолее. Такое случается раз в 12 лет, поэтому перемены предстоят действительно глобальные.

Согласно древневосточной символике, 2021 год суждено провести под неусыпным контролем со стороны белого металлического Быка — символа упрямства и трудолюбия. А какие перемены ждать от грядущего года мировым лидерам, выяснила «Политика Сегодня».

Овен. Глава МИД России Сергей Лавров

Больше всего перемен в 2021 году астрологи прочат именно Овнам. Этому поспособствуют Юпитер и Сатурн в знаке Водолея. Впрочем, постоянно биться рогами об новые ворота не придется: планеты позаботятся, чтобы перед Овнами открывались все двери.

Солнце и Марс, которые традиционно «заряжают» Овнов, дадут энергии и возможностей на весь год. Весна и лето — период, когда знак будет верно идти к намеченным целям. Осенью все будет меняться очень быстро, возможно, даже переворачиваться с ног на голову и наоборот.

В работе придется выжимать максимум. Ближе к зиме Овнов будет ждать еще больше изменений, новых людей и мест. Однако астрологи рекомендуют не рисковать попросту, тщательно взвешивать все за и против.

Телец. Королева Великобритании Елизавета II

В 2021 году многие из Тельцов покажут миру свои личные профессиональные качества, станут более заметными и востребованными специалистами. А возможно, и идейными вдохновителями на работе и в публичном пространстве.

В этом году звезды советуют, наконец, снять розовые очки и спуститься с небес на землю. Сфокусироваться на материальных проблемах. Сейчас столпы развития — карьера и деньги. При должном внимании Тельцы смогут реализовать все желаемые проекты, направленные на получение денег.

В конце весны представителей знака ожидаете череда проблем, с которыми поможет справиться упорный труд и семья, которая в это время будет рядом. А до конца года Тельцов и вовсе затянет вихрь непредсказуемых событий. Внимательность и аккуратность поможет выбраться без последствий.

Близнецы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Астрологи советуют Близнецам в 2021 году хорошенько подумать, прежде чем сделать новый шаг или принять серьезное решение. Лучше не рисковать, а анализировать и выбирать правильное направление, чтобы в конце года прийти в желаемое место, а не завязнуть в болоте.

В этом году, благодаря усилиям «социальных планет», — Юпитеру и Сатурну — представителям знака будет легко учиться, познавать новое. Звезды рекомендуют переезжать в дальние города и страны.

Природное обаяние Близнецов поможет им найти общий язык со всеми и увильнуть от всех потенциальных конфликтов. Оно Пашиняну и вправду пригодится: в стране два месяца не утихают протесты, люди требуют отставки премьер-министра за то, что «сдал» Нагорный Карабах.

Рак. Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Энергия года Быка гармонизирует внутреннее состояние Раков и вселит в них уверенность в своих силах, уверены астрологи. А Раки, которые любят переживать по поводу и без, в 2021 году получат холодный расчетливый ум.

Звезды советуют представителям знака адаптироваться и не рубить с плеча — шанса исправить ошибки может и не быть. В грядущем году придется много работать, но и возможностей он откроет достаточно.

Позиция Марса, отвечающего за страхи, изменится. Это поможет Ракам удержаться на плаву, когда их смоет бурная река перемен. Перемены в жизни Ангелы Меркель действительно грядут: канцлер, состоявшая во главе Германии 16 лет, в 2021 году не будет участвовать в выборах. Не идти на пятый срок она решила еще до пандемии.

Лев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте

Для Львов 2021 год станет временем, когда придется проявить свой талант коммуникаций во всей красе, чтобы добиться успеха. Но как бы свободно представители знака не чувствовали себя в общении с другими, все же стоит следить за языком: необдуманные фразы могут разрушить тщательно выстроенные связи, предостерегают астрологи.

В начале года Львов ожидают большие перемены. Не исключены переезды или смена работы. А возможно, Львам захочется открыть собственный бизнес. В этой ситуации будет главное — возможность выбирать, утверждают астрологи. Надеемся, в этом году правительство Италии не ожидает политический кризис, как в 2019 году.

Дева. Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Хорошие новости для Александра Григорьевича: 2021 год обещает быть однозначно удачным. Аккуратность Дев, их внимание к деталям и умение чувствовать ситуацию Быку очень понравятся, поэтому они весь год будут жить душа в душу. В прошлом году Дев и так сильно прибило переменами (что правда, то правда!), но ждать таких же сильных потрясений в 2021 году уже не стоит, утверждают астрологи.

Работы будет действительно много — в 2021 годы власти Белоруссии обещают бросить все силы на обсуждение новой Конституции, необходимость которой возникла после президентских выборов, закончившихся массовыми протестами. Впрочем, с переменами в жизни звезды советуют Девам смирится, но и не поддаваться влиянию окружающих.

Весы. Президент России Владимир Путин

К Весам в 2021 вселенная тоже крайне благосклонна: Юпитер и Сатурн позаботятся, чтобы год прошел на позитивной ноте. Впрочем, масштабные преобразования все равно точно будут, утверждают эксперты. Но они нужны.

В начале года у Весов будет хорошая позиция для старта в самых разных сферах. Успех будет зависеть от того, как представители знака будут управлять ситуацией. И даже если на пути будет торнадо непредсказуемости, сворачивать с дороги нельзя: Белый Бык любит настойчивых и прямолинейных. С этим проблем у российского лидера нет.

Финал года тоже обещает быть феерическим. Чем больше усилий Весы приложат — тем лучше будет результат.

Скорпион. Избранный президент США Джо Байден

Как ни странно, Скорпионам в Год Быка астрологи советуют не отдавать себя работе целиком, а уделить побольше времени семье и дому. 2021 год начнется для представителей знака ярко: с переезда, смены работы или перемен в отношениях. С этим поспорить сложно. 20 января пройдет инаугурация 46-го президента США, пришедшего на смену Дональду Трампу.

В 2021 будет много важных знакомств, а весной Скорпиона ждут новые вызовы. Удастся ли Байдену справиться с ними? Покажет время. В целом, Год Быка — для тех, кто силен духом, утверждают астрологи.

Стрелец. Президент Франции Эммануэль Макрон

2021-й год для Стрельцов будет нестандартным, нестабильным, но очень плодотворным. Отсидеться на месте не удастся. Астрологи утверждают, что знаку захочется многое изменить в своей жизни. Главное — не рисковать в одиночку, а собрать вокруг себя команду единомышленников.

Для французского лидера, возможно, год окажется непростым: звезды предупреждают о неудачах. А благодаря Меркурию, они придут не одни, а захватят с собой группу поддержки в виде проблем со здоровьем и деньгами. Астрологи советуют не вешать нос. Со всеми перипетиями Стрельцы справятся.

В конце года ветер перемен утихнет, но сбавлять темп не стоит. Тем более мотивации и энергии у Стрельцов хоть отбавляй — не время упускать возможности.

Водолей. Президент Украины Владимир Зеленский

В 2021 году Водолеям будет не просто: ситуация будет постоянно меняться на их глазах. Однако транзит Юпитера и Сатурна подготовит крутой трамплин для личностного и карьерного роста. В начале года перемен будет много, отмечают астрологи, но Водолеи готовы к любым изменениям. И даже успели обзавелись новыми союзниками, чтобы не действовать в одиночку.

Весной главным словом для знака станет «неопределенность». Непонятное будет происходить как на работе, так и в личной жизни. Звезды советуют быть более подозрительными, и не доверять всем и каждому. Возможно, Зеленскому стоит перестать рассчитывать на помощь Запада в решении внутриукраинских проблем.

Рыбы. Президент Турции Реджеп Эрдоган

Астрологи советуют Рыбам в 2021 году держать в секрете собственные планы и цели, поскольку их реализация будет во многом зависеть от внешних обстоятельств. Однако играть в фаталиста и перекладывать ответственность за все на судьбу тоже не стоит. С середины мая до августа, когда Юпитер будет в Рыбах, знаку нужно ловить «волну».

В конце лета спокойствие сменится волнением: звезды готовят Рыбам испытания в разных сферах жизни. Год Быка подарит знаку судьбоносное знакомство. В финале года поводов для волнения прибавится, но появится время для решения спорные вопросов и конфликтов.