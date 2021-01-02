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12:30   2 Января 2021
Общество

Политический гороскоп — 2021. Что готовит новый год для Путина, Байдена и Меркель

Политический гороскоп — 2021. Что готовит новый год для Путина, Байдена и Меркель

2021 — год перемен, утверждают астрологи. Они грядут абсолютно везде. Главным дуэтом года станет Сатурн и Юпитер в Водолее. Такое случается раз в 12 лет, поэтому перемены предстоят действительно глобальные. 

Согласно древневосточной символике, 2021 год суждено провести под неусыпным контролем со стороны белого металлического Быка — символа упрямства и трудолюбия. А какие перемены ждать от грядущего года мировым лидерам, выяснила «Политика Сегодня».

Овен. Глава МИД России Сергей Лавров

Что ждет Путина, Байдена и Меркель в 2021? Политический гороскоп

Больше всего перемен в 2021 году астрологи прочат именно Овнам. Этому поспособствуют Юпитер и Сатурн в знаке Водолея. Впрочем, постоянно биться рогами об новые ворота не придется: планеты позаботятся, чтобы перед Овнами открывались все двери.

Солнце и Марс, которые традиционно «заряжают» Овнов, дадут энергии и возможностей на весь год. Весна и лето — период, когда знак будет верно идти к намеченным целям. Осенью все будет меняться очень быстро, возможно, даже переворачиваться с ног на голову и наоборот.

В работе придется выжимать максимум. Ближе к зиме Овнов будет ждать еще больше изменений, новых людей и мест. Однако астрологи рекомендуют не рисковать попросту, тщательно взвешивать все за и против.

Телец. Королева Великобритании Елизавета II

Что ждет Путина, Байдена и Меркель в 2021? Политический гороскоп

В 2021 году многие из Тельцов покажут миру свои личные профессиональные качества, станут более заметными и востребованными специалистами. А возможно, и идейными вдохновителями на работе и в публичном пространстве.

В этом году звезды советуют, наконец, снять розовые очки и спуститься с небес на землю. Сфокусироваться на материальных проблемах. Сейчас столпы развития — карьера и деньги. При должном внимании Тельцы смогут реализовать все желаемые проекты, направленные на получение денег. 

В конце весны представителей знака ожидаете череда проблем, с которыми поможет справиться упорный труд и семья, которая в это время будет рядом. А до конца года Тельцов и вовсе затянет вихрь непредсказуемых событий. Внимательность и аккуратность поможет выбраться без последствий.

Близнецы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Что ждет Путина, Байдена и Меркель в 2021? Политический гороскоп

Астрологи советуют Близнецам в 2021 году хорошенько подумать, прежде чем сделать новый шаг или принять серьезное решение. Лучше не рисковать, а анализировать и выбирать правильное направление, чтобы в конце года прийти в желаемое место, а не завязнуть в болоте.

В этом году, благодаря усилиям «социальных планет», — Юпитеру и Сатурну — представителям знака будет легко учиться, познавать новое. Звезды рекомендуют переезжать в дальние города и страны.

Природное обаяние Близнецов поможет им найти общий язык со всеми и увильнуть от всех потенциальных конфликтов. Оно Пашиняну и вправду пригодится: в стране два месяца не утихают протесты, люди требуют отставки премьер-министра за то, что «сдал» Нагорный Карабах. 

Рак. Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Что ждет Путина, Байдена и Меркель в 2021? Политический гороскоп

Энергия года Быка гармонизирует внутреннее состояние Раков и вселит в них уверенность в своих силах, уверены астрологи. А Раки, которые любят переживать по поводу и без, в 2021 году получат холодный расчетливый ум.

Звезды советуют представителям знака адаптироваться и не рубить с плеча — шанса исправить ошибки может и не быть. В грядущем году придется много работать, но и возможностей он откроет достаточно.

Позиция Марса, отвечающего за страхи, изменится. Это поможет Ракам удержаться на плаву, когда их смоет бурная река перемен. Перемены в жизни Ангелы Меркель действительно грядут: канцлер, состоявшая во главе Германии 16 лет, в 2021 году не будет участвовать в выборах. Не идти на пятый срок она решила еще до пандемии.

Лев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте

Что ждет Путина, Байдена и Меркель в 2021? Политический гороскоп

Для Львов 2021 год станет временем, когда придется проявить свой талант коммуникаций во всей красе, чтобы добиться успеха. Но как бы свободно представители знака не чувствовали себя в общении с другими, все же стоит следить за языком: необдуманные фразы могут разрушить тщательно выстроенные связи, предостерегают астрологи.

В начале года Львов ожидают большие перемены. Не исключены переезды или смена работы. А возможно, Львам захочется открыть собственный бизнес. В этой ситуации будет главное — возможность выбирать, утверждают астрологи. Надеемся, в этом году правительство Италии не ожидает политический кризис, как в 2019 году.

Дева. Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Что ждет Путина, Байдена и Меркель в 2021? Политический гороскоп

Хорошие новости для Александра Григорьевича: 2021 год обещает быть однозначно удачным. Аккуратность Дев, их внимание к деталям и умение чувствовать ситуацию Быку очень понравятся, поэтому они весь год будут жить душа в душу. В прошлом году Дев и так сильно прибило переменами (что правда, то правда!), но ждать таких же сильных потрясений в 2021 году уже не стоит, утверждают астрологи.

Работы будет действительно много —  в 2021 годы власти Белоруссии обещают бросить все силы на обсуждение новой Конституции, необходимость которой возникла после президентских выборов, закончившихся массовыми протестами. Впрочем, с переменами в жизни звезды советуют Девам смирится, но и не поддаваться влиянию окружающих. 

Весы. Президент России Владимир Путин

Что ждет Путина, Байдена и Меркель в 2021? Политический гороскоп

К Весам в 2021 вселенная тоже крайне благосклонна: Юпитер и Сатурн позаботятся, чтобы год прошел на позитивной ноте. Впрочем, масштабные преобразования все равно точно будут, утверждают эксперты. Но они нужны. 

В начале года у Весов  будет хорошая позиция для старта в самых разных сферах. Успех будет зависеть от того, как представители знака будут управлять ситуацией. И даже если на пути будет торнадо непредсказуемости, сворачивать с дороги нельзя: Белый Бык любит настойчивых и прямолинейных. С этим проблем у российского лидера нет.

Финал года тоже обещает быть феерическим. Чем больше усилий Весы приложат — тем лучше будет результат.

Скорпион. Избранный президент США Джо Байден

Что ждет Путина, Байдена и Меркель в 2021? Политический гороскоп

Как ни странно, Скорпионам в Год Быка астрологи советуют не отдавать себя работе целиком, а уделить побольше времени семье и дому. 2021 год начнется для представителей знака ярко: с переезда, смены работы или перемен в отношениях. С этим поспорить сложно. 20 января пройдет инаугурация 46-го президента США, пришедшего на смену Дональду Трампу.

В 2021 будет много важных знакомств, а весной Скорпиона ждут новые вызовы. Удастся ли Байдену справиться с ними? Покажет время. В целом, Год Быка  — для тех, кто силен духом, утверждают астрологи.

Стрелец. Президент Франции Эммануэль Макрон

Что ждет Путина, Байдена и Меркель в 2021? Политический гороскоп

2021-й год для Стрельцов будет нестандартным, нестабильным, но очень плодотворным. Отсидеться на месте не удастся. Астрологи утверждают, что знаку захочется многое изменить в своей жизни. Главное — не рисковать в одиночку, а собрать вокруг себя команду единомышленников. 

Для французского лидера, возможно, год окажется непростым: звезды предупреждают о неудачах. А благодаря Меркурию, они придут не одни, а захватят с собой группу поддержки в виде проблем со здоровьем и деньгами. Астрологи советуют не вешать нос. Со всеми перипетиями Стрельцы справятся.  

В конце года ветер перемен утихнет, но сбавлять темп не стоит. Тем более мотивации и энергии у Стрельцов хоть отбавляй — не время упускать возможности. 

Водолей. Президент Украины Владимир Зеленский

Что ждет Путина, Байдена и Меркель в 2021? Политический гороскоп

В 2021 году Водолеям будет не просто: ситуация будет постоянно меняться на их глазах. Однако транзит Юпитера и Сатурна подготовит крутой трамплин для личностного и карьерного роста. В начале года перемен будет много, отмечают астрологи, но Водолеи готовы к любым изменениям. И даже успели обзавелись новыми союзниками, чтобы не действовать в одиночку. 

Весной главным словом для знака станет «неопределенность». Непонятное будет происходить как на работе, так и в личной жизни. Звезды советуют быть более подозрительными, и не доверять всем и каждому. Возможно, Зеленскому стоит перестать рассчитывать на помощь Запада в решении внутриукраинских проблем.

Рыбы. Президент Турции Реджеп Эрдоган

Что ждет Путина, Байдена и Меркель в 2021? Политический гороскоп

Астрологи советуют Рыбам в 2021 году держать в секрете собственные планы и цели, поскольку их реализация будет во многом зависеть от внешних обстоятельств. Однако играть в фаталиста и перекладывать ответственность за все на судьбу тоже не стоит. С середины мая до августа, когда Юпитер будет в Рыбах, знаку нужно ловить «волну».

В конце лета спокойствие сменится волнением: звезды готовят Рыбам испытания в разных сферах жизни. Год Быка подарит знаку судьбоносное знакомство. В финале года поводов для волнения прибавится, но появится время для решения спорные вопросов и конфликтов.

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