12:25 30 Декабря 2020Политика
Трамп и Байден получили поздравления от Путина
Действующий и избранный президенты США Дональд Трамп и Джо Байден получили новогодние поздравления от главы России Владимира Путина.
Действующий и избранный президенты США Дональд Трамп и Джо Байден получили новогодние поздравления от главы России Владимира Путина.
Российский лидер направил поздравительные телеграммы американским коллегам. Байден и Трамп получили сообщения в честь Рождества и Нового года. Путин пожелал действующему американскому лидеру здоровья и бодрости духа, а гражданам США — процветания и счастья. Президент РФ выразил уверенность в успешном сотрудничестве с Байденом. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.