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12:25   30 Декабря 2020
Политика

Трамп и Байден получили поздравления от Путина

Трамп и Байден получили поздравления от Путина

Действующий и избранный президенты США Дональд Трамп и Джо Байден получили новогодние поздравления от главы России Владимира Путина.

Российский лидер направил поздравительные телеграммы американским коллегам. Байден и Трамп получили сообщения в честь Рождества и Нового года. Путин пожелал действующему американскому лидеру здоровья и бодрости духа, а гражданам США — процветания и счастья. Президент РФ выразил уверенность в успешном сотрудничестве с Байденом. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

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#путин #байден #трамп

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