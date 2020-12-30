Трамп и Байден получили поздравления от Путина

Действующий и избранный президенты США Дональд Трамп и Джо Байден получили новогодние поздравления от главы России Владимира Путина.

Действующий и избранный президенты США Дональд Трамп и Джо Байден получили новогодние поздравления от главы России Владимира Путина.

Российский лидер направил поздравительные телеграммы американским коллегам. Байден и Трамп получили сообщения в честь Рождества и Нового года. Путин пожелал действующему американскому лидеру здоровья и бодрости духа, а гражданам США — процветания и счастья. Президент РФ выразил уверенность в успешном сотрудничестве с Байденом. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.