Американские бомбардировщики могут нанести ядерный удар по территории Ирана

По меньшей мере три американских стратегических бомбардировщика направляются к границам Ирана. Несколько B-52 вылетели с базы, расположенной в Северной Дакоте.

По меньшей мере три американских стратегических бомбардировщика направляются к границам Ирана. Несколько B-52 вылетели с базы, расположенной в Северной Дакоте.

Вполне возможно, что цель полета — нанесение ядерных ударов по иранским военным объектам или их имитация, передает Федеральное агентство новостей.

Стоит отметить, что B-52 был принят на вооружение американских ВВС в 1955 году и предназначался для доставки термоядерных бомб на территорию Советского Союза.

В последнее время ситуация на Ближнем Востоке существенно обострилась. 3 января исполнится год со дня гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани. Он погиб во время ракетного удара. Соответствующий приказ отдал лично президент США Дональд Трамп.

Иран поднял черный флаг кровной мести, в связи с чем США опасаются ответных действий Тегерана. В последние месяцы группировка американских сил в Персидском заливе серьезно усилена. У берегов Ирана находятся ракетные эсминцы ВМС США, атомная субмарина и ракетные крейсеры.