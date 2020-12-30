Камбоджа рискует попасть в "долговую ловушку" из-за сотрудничества с КНР

Китай активно инвестирует в развитие и модернизацию портовой инфраструктуры и путей сообщения в Камбодже.

Китай активно инвестирует в развитие и модернизацию портовой инфраструктуры и путей сообщения в Камбодже.

Пекин профинансировал строительство 31 автомагистрали и восьми мостов в Камбодже общей протяженностью около трех тысяч километров по состоянию на 2019 год. Кроме того, миллиарды долларов Китай направил на модернизацию порта и города Сиануквиль, часть средств вложены в недвижимость в Пномпене.

В последние годы стабильно растет число граждан КНР, которые проживают в Камбодже. По мнению аналитиков, Пномпень все больше зависит от Пекина, а в долгосрочной перспективе этот факт может негативно сказаться на положении Камбоджи. Об этом пишет Федеральное агентство новостей в рамках проекта "Сети влияния".

Тем временем китайские компании провели модернизацию единственного международного глубоководного порта Сиануквиль, через который проходит около 90% общего контейнерного трафика Камбоджи. Кроме того, китайские банки также финансируют проект скоростной автомагистрали протяженностью 190 километров. Стоимость проекта - 2 миллиарда долларов, автомагистраль свяжет Пномпень и портовый Сиануквилем.

На китайский импорт приходится 80% товарооборота Камбоджи. В денежном эквиваленте это 9,4 миллиарда долларов. Камбоджийское правительство все чаще обращаются к Китаю за помощью из-за усиления давления Запада по поводу демократических ценностей и соблюдению прав человека в стране.

Стоит отметить, что Европейский союз частично лишил Камбоджу торговых преференций, которые предоставлялись в рамках схему "Все, кроме оружия". Камбоджа ответила на это заключением соглашения о свободной торговле с Китаем. Сотрудничество с Пекином существенно улучшило финансовое положение Камбоджи, уровень жизни подданных королевства стабильно растет. Однако эксперты предостерегают, что Камбоджа из-за чрезмерного вовлечения в китайские инициативы может оказаться в так называемой "долговой ловушке". Подробнее читайте в материале ФАН.