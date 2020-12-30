Анкара и Вашингтон создали рабочую группу по приобретенным Турцией С-400

Турция и США ведут переговоры о создании совместной рабочей группы в связи с приобретением Анкарой российских комплексов С-400.

Турция и США ведут переговоры о создании совместной рабочей группы в связи с приобретением Анкарой российских комплексов С-400.

Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.

"Начались технические переговоры", — сообщил Чавушоглу в ходе пресс-конференции.

Летом 2019 года в отношениях США и Турции появились серьезные разногласия, связанные с закупкой Анкарой систем ПВО С-400 российского производства. Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести вместо С-400 американские комплексы Patriot. Однако Турция все же провела сделку с Россией и стала объектом санкций со стороны США.

В МИД РФ поведение США расценили как неспособность к честной конкуренции.