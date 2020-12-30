Названы противопоказания для вакцинации от COVID-19 перед праздниками

Прививочная компания от COVID-19 началась с декабря, однако врачи посоветовали повременить с прививкой, если в новогодние праздники человек планирует выпить больше одного бокала.

Прививочная компания от COVID-19 началась с декабря, однако врачи посоветовали повременить с прививкой, если в новогодние праздники человек планирует выпить больше одного бокала.

Вакцинолог, инфекционист и педиатр Евгений Тимаков объяснил, что существует золотое правило: за три дня до и в течение трех дней после прививки большие дозы алкоголя запрещены. По его словам, в вакцину входят белковые компоненты, которые из-за взаимодействия со спиртным могут дестабилизировать организм.

"Не исключена острая аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока", — объяснил Тимаков в беседе с NEWS.ru.

Также от прививки лучше отказаться тем, кто планирует провести праздники активно. Тимаков рассказал, что участок тела, куда поставили вакцину, нельзя нагревать. Следовательно, запрещено посещение бани и сауны. А в первые два дня после вакцинации лучше избегать физических нагрузок, например, катания на лыжах или сноуборде.