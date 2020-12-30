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12:26   30 Декабря 2020
Весь мир

В США медбрат заразился коронавирусом после прививки вакциной Pfizer

В США медбрат заразился коронавирусом после прививки вакциной Pfizer

В Калифорнии 45-летний медработник сдал положительный тест на коронавирус спустя восемь дней после прививки вакциной Pfizer. Об этом сообщил телеканал ABC 10News.

Мужчина работает в отделениях интенсивной терапии двух местных больниц. 18 декабря он сообщил в Facebook, что привился от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer. Тогда он заявил телеканалу, что после введения препарата ощущал боль в руке в течение дня, однако других побочных эффектов не последовало.

В США медбрат заразился коронавирусом после прививки вакциной Pfizer

Впрочем, через неделю дней медбрат почувствовал себя плохо после работы с больными инфекцией. У него появился озноб, а также боль в мышцах и суставах. После Рождества он сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Сейчас состояние мужчины улучшилось.

По словам специалиста по инфекционным заболеваниям сети медицинских центров в Сан-Диего Кристиана Рамерса, медбрат мог заразиться коронавирусом еще до вакцинации. Однако он не исключил, что такое могло произойти и после прививки.

«В этом нет ничего неожиданного. Если просмотреть цифры, это как раз то, чего мы ожидаем, если кто-то подвергся воздействию», — отметил Рамерс.

Инфекционист напомнил, что организм начинает вырабатывать защиту только через 10-14 дней после получения вакцины.

Ранее в Германии восемь работников дома престарелых от 38 до 54 лет по ошибке получили дозу вакцины Pfizer/BioNTech, в 5 раз превышающую норму.

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