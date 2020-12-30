Диаспоры в Камеруне и Бенине поддержали действующего президента ЦАР

Первые результаты голосования диаспоры из Бенина и Камеруна на выборах президента ЦАР свидетельствуют об отрыве действующего главы государства Фостен-Арканжа Туадера.

Первые результаты голосования диаспоры из Бенина и Камеруна на выборах президента ЦАР свидетельствуют об отрыве действующего главы государства Фостен-Арканжа Туадера.

Процедура волеизъявления была доступна не только жителям с территории Центральноафриканской Республики. Голосование стало возможным и для граждан, находящихся за пределами ЦАР. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

В крупнейшем городе Камеруна Дуале действующего президента выбрало большинство граждан. Результаты его соперника бывшего премьер-министра ЦАР Анисе-Жорж Дологеле не составили и десятой части голосов Туадера. Трое кандидатов не получили ни одного голоса.

Схожую ситуацию наблюдали и в Бенине. 221 бюллетень из 275 свидетельствовал о победе действующего президента.