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11:58   30 Декабря 2020
Политика

Диаспоры в Камеруне и Бенине поддержали действующего президента ЦАР

Диаспоры в Камеруне и Бенине поддержали действующего президента ЦАР

Первые результаты голосования диаспоры из Бенина и Камеруна на выборах президента ЦАР свидетельствуют об отрыве действующего главы государства Фостен-Арканжа Туадера.

Процедура волеизъявления была доступна не только жителям с территории Центральноафриканской Республики. Голосование стало возможным и для граждан, находящихся за пределами ЦАР. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

В крупнейшем городе Камеруна Дуале действующего президента выбрало большинство граждан. Результаты его соперника бывшего премьер-министра ЦАР Анисе-Жорж Дологеле не составили и десятой части голосов Туадера. Трое кандидатов не получили ни одного голоса.

Схожую ситуацию наблюдали и в Бенине. 221 бюллетень из 275 свидетельствовал о победе действующего президента.

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#выборы #цар #Фостен-Арканжа Туадера

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