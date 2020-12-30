Ученые перечислили симптомы COVID-19, которые требуют госпитализации

Центр контроля и предупреждения заболеваний Великобритании перечислил симптомы коронавируса, которые требуют экстренной госпитализации и обращения к врачу.

Центр контроля и предупреждения заболеваний Великобритании перечислил симптомы коронавируса, которые требуют экстренной госпитализации и обращения к врачу.

Существуют основные признаки инфекции: температура, кашель и потеря вкуса и обоняния. Ученые рекомендуют обратить внимание и на другие симптомы: затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанность сознания, посинение губ и лица, а также неспособность проснуться.

Медики призывают при данных признаках срочно обращаться за медицинской помощью. Подробно об инфекции можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.