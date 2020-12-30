Лукашенко назвал провалом попытку возродить нацизм в Белоруссии

Попытка возродить нацизм в Белоруссии оказалась провалена, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Попытка возродить нацизм в Белоруссии оказалась провалена, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

В ходе выступления на встрече с отрядом милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома, Лукашенко отметил, что "зарубежные кукловоды" и их "приспешники-коллаборационисты" не смогли показать свою политическую значимость, попытавшись координировать уличные беспорядки. По словам политика, возродить нацизм в стране не вышло, несмотря на вливание немалых средств со стороны других государств, а также иностранное участие в подготовке митингов и вмешательство в дела республики.

"Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с бело-красно-белыми флагами и портретами фюрера", — заявил президент Белоруссии.

Героизация нацизма невозможна в стране, которая на войне потеряла каждого третьего гражданина, подытожил он.