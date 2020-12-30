11:43 30 Декабря 2020Происшествия
Труп мужчины нашли после пожара в ресторане "Дюшес" в Люберцах
Один человек погиб в результате пожара в ресторане "Дюшес" в подмосковном городе Люберцы, сообщили в правоохранительных органах.
Один человек погиб в результате пожара в ресторане "Дюшес" в подмосковном городе Люберцы, сообщили в правоохранительных органах.
Труп мужчины нашли при осмотре помещения после инцидента. В настоящий момент следственные органы устанавливают личность погибшего.
До прибытия спасательных служб из ресторана самостоятельно эвакуировались 12 человек, еще 27 — из стоящего рядом жилого дома, поскольку существовала угроза перехода огня. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Пожар на площади 700 квадратных метров позже удалось ликвидировать.