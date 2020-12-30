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11:43   30 Декабря 2020
Происшествия

Труп мужчины нашли после пожара в ресторане "Дюшес" в Люберцах

Труп мужчины нашли после пожара в ресторане "Дюшес" в Люберцах

Один человек погиб в результате пожара в ресторане "Дюшес" в подмосковном городе Люберцы, сообщили в правоохранительных органах. 

Труп мужчины нашли при осмотре помещения после инцидента. В настоящий момент следственные органы устанавливают личность погибшего.

До прибытия спасательных служб из ресторана самостоятельно эвакуировались 12 человек, еще 27 — из стоящего рядом жилого дома, поскольку существовала угроза перехода огня. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Пожар на площади 700 квадратных метров позже удалось ликвидировать.

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#пожар #люберцы #дюшес

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