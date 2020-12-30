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11:41   30 Декабря 2020
Шоу-бизнес

Коронавирус унес жизнь Армандо Манзанеро, чьи песни пели Пресли и Синатра

Коронавирус унес жизнь Армандо Манзанеро, чьи песни пели Пресли и Синатра

Мексиканский композитор и исполнитель Армандо Манзанеро, чьи песни пели великие Элвис Пресли и Фрэнк Синатра сегодня скончался в возрасте 85 лет.

Коронавирусная инфекция COVID-19 была обнаружена у Манзанеро 17 декабря, а через пять дней его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению для всех поклонников его таланта, организм прославленного музыканта не справился с болезнью. Сегодня автор более 400 песен, которые обрели популярность далеко за пределами Мексики, скончался.

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