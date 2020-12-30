Путин утвердил закон об ограничении ввоза табака в Россию

Президент России Владимир Путин наделил членов кабмина полномочиями устанавливать минимальные цены на табачную продукцию, реализуемую на территории страны.

Президент России Владимир Путин наделил членов кабмина полномочиями устанавливать минимальные цены на табачную продукцию, реализуемую на территории страны.

Глава государства также утвердил закон о запрете на транспортировку по России более 200 немаркированных сигарет. Импорт табачной продукции, не прошедшей регистрацию, будет ограничен.

Согласно новому закону, по стране можно перевозить не более 50 сигар или 250 граммов легального табака. Совокупный вес всей табачной продукции на человека должен составлять до 250 граммов.