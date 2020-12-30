Украина пригрозила России "крымской платформой"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал приложить максимум усилий для оказания давления на Россию из-за ситуации с Крымом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал приложить максимум усилий для оказания давления на Россию из-за ситуации с Крымом.

По его словам, украинская сторона уже проделала колоссальное количество работы в этом направлении. Дипломат искренне убежден, что скоро в Симферополе будет развиваться флаг Украины.

Министр не стал скрывать, что запуск так называемой "крымской платформы" якобы доставит российской стороне множество проблем. Он пояснил, что этот формат был создан для координации международного сообщества для оказания давления на российскую сторону с целью "вернуть" Крымский полуостров под юрисдикцию Киева.

Первое заседание участников этой платформы должно состояться весной 2021 года. Стоит отметить, что украинский министр не стал раскрывать страны, готовые к участию в саммите.