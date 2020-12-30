Экс-посол Молдавии в Москве Негуца подозревается в контрабанде

Бывшего посла Кишинева в России Андрея Негуцу обвинили в незаконном провозе анаболиков и отозвали на родину.

Бывшего посла Кишинева в России Андрея Негуцу обвинили в незаконном провозе анаболиков и отозвали на родину.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику подтвердил инцидент с послом, подчеркнув, что подозреваемый в преступлении ответит за свои действия, сообщила пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Ранее на КПП "Паланка" молдово-украинской границы был задержан микроавтобус с дипломатическими номерами, в грузовом отсеке которого обнаружили коробки с незадекларированными препаратами.