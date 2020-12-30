Полицейский начальник в Москве арестован за попытку получить взятку

Два месяца ареста в качестве меры пресечения определил Басманный суд начальнику уголовного розыска ОМВД по Басманному району Москвы Анзору Хамыстханову за покушение на взятку.

Два месяца ареста в качестве меры пресечения определил Басманный суд начальнику уголовного розыска ОМВД по Басманному району Москвы Анзору Хамыстханову за покушение на взятку.

Неудачная попытка получить взятку в размере 1,1 млн рублей обернулась для полицейского начальника возбуждением уголовного дела по ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере). Хамыстханов, как объяснило следствие, пытался получить взятку за невозбуждение уголовного дела против организаторов притона. Посредник, отправленный за деньгами, был арестован в момент передачи, а позже был задержан и сам Хамыстханов.