Эстонские военные заразились коронавирусом на рождественской вечеринке

Военнослужащие сил обороны Эстонии и гражданские лица устроили вечеринку, после которой у участников было выявлено четыре случая заражения коронавирусом.

Военнослужащие сил обороны Эстонии и гражданские лица устроили вечеринку, после которой у участников было выявлено четыре случая заражения коронавирусом.

О случившемся рассказал командующий вооруженными силами генерал-майор Мартин Херем. По его словам, обстоятельства случившегося "достойны сожаления".

Инцидент случился 21 декабря в Выруском уезде. Вечеринка с участием личного состава тылового батальона пехотной бригады и гражданских лиц проходила под открытым небом.

После мероприятия у четырех участников был выявлен коронавирус. Список всех, кто был на вечеринке, уже передан департаменту здоровья.

Отмечается, что мероприятие проводилось с соблюдением всех утвержденных правительством требований безопасности.

Помимо четырех заболевших, 11 человек изолированы. Все остальные участники в обязательном порядке пройдут тест на COVID-19.