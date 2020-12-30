Кабмин сможет самостоятельно решать, когда регулировать цены на продукты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству самостоятельно принимать решение о регулировании цены на продукты питания.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству самостоятельно принимать решение о регулировании цены на продукты питания.

В настоящее время российское правительство может устанавливать максимальные цены на срок до 90 дней только в случае, если в одном или нескольких регионах страны они выросли в течение 30 дней не менее, чем на 30%.

Согласно закону, сейчас допускается регулирование цен на говядину, свинину, баранину, кур, рыбу, сливочное и подсолнечное масло. Также в список входят молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.

Подписанный сегодня закон снимает текущее ограничение в 30%, и теперь кабмин сможет вводить предельные розничные цены на срок до 90 дней в любое время. По мнению первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, это позволит оперативно реагировать на ситуацию.