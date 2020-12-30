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11:04   30 Декабря 2020
Экономика

Кабмин сможет самостоятельно решать, когда регулировать цены на продукты

Кабмин сможет самостоятельно решать, когда регулировать цены на продукты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству самостоятельно принимать решение о регулировании цены на продукты питания.

В настоящее время российское правительство может устанавливать максимальные цены на срок до 90 дней только в случае, если в одном или нескольких регионах страны они выросли в течение 30 дней не менее, чем на 30%.

Согласно закону, сейчас допускается регулирование цен на говядину, свинину, баранину, кур, рыбу, сливочное и подсолнечное масло. Также в список входят молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.

Подписанный сегодня закон снимает текущее ограничение в 30%, и теперь кабмин сможет вводить предельные розничные цены на срок до 90 дней в любое время. По мнению первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, это позволит оперативно реагировать на ситуацию.

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