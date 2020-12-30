Молодежь, иноагенты и противодействие цензуре. Путин подписал новые законы

30 декабря Президент утвердил новый возраст молодежи и единый номер 112, узаконил понятие иноагента для физических лиц и ответные санкции за цензуру российских СМИ.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Среди них — закон о молодежной политике, едином номере 112, физлицах-иноагентах и противодействии интернет-цензуре на иностранных платформах. Соответствующие документы опубликованы в среду, 30 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал ряд важных законов???? - О молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи до 35 лет - О едином номере 112 для вызова экстренных служб - О признании физлиц иноагентами за политическую деятельность - О противодействии интернет-цензуре на иностранных платформах pic.twitter.com/5vAC2RkijS — Известия (@izvestia_ru) December 30, 2020

О молодежи

Если ранее молодежью официально считали россиян от 14 до 30 лет, то новый закон продлил молодость до 35 лет включительно.

Таким образом численность молодежи в России увеличится как минимум на 12 млн человек и превысит 41 млн. Все законно «помолодевшие» граждане смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством.

Кроме того, законом закрепляются такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие. Таким образом документ утверждает статус граждан, относящихся к молодежи. Также документ вводит новое понятие «специалист по работе с молодежью».

Помимо возрастных рамок закон существенно расширяет цели и основные направления молодежной политики. К ним относятся не только гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, но и поддержка молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, развитие института наставничества, а также содействие здоровому образу жизни молодых людей.

О едином номере 112

Президент России подписал закон, который предусматривает введение единого номера 112 для вызова экстренных служб. Если ранее такая система работала в 56 регионах страны, то теперь будет распространена по всей территории.

Согласно закону, в регионах будут созданы операторы системы-112, а также диспетчерские службы, которые будут обеспечивать прием вызова по единому номеру.

Подчеркивается, что звонок на номер 112 бесплатный. Более того, соединение с оператором будет возможным даже в том случае, если на счете абонента нет средств или отсутствует сим-карта.

Закон вступит силу с 1 января 2022 года.

О физлицах-иноагентах

Теперь отдельные граждане, а не только организации, могут быть признаны иностранными агентами. Этот статус присваивается лицам, которые получают финансирование из-за рубежа на свою политическую деятельность.

Таковой не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, социальная поддержка инвалидов, а также пропаганда здорового образа жизни и благотворительность.

По документу, статус иноагентов получают и незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. Члены таких НКО могут входить в общественные советы, но им будет запрещено занимать государственные должности.

Закон также коснется иностранных журналистов, аккредитованных в России. Они могут получить статус иноагента, если начнут осуществлять деятельность, подпадающую под функции иностранного агента. СМИ будут обязаны помечать материалы таких физических лиц и организаций.

Отмечается, что иноагенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены уже к уголовной ответственности.

Об интернет-цензуре

Глава государства подписал закон, который разрешает применять ограничения к работе интернет-ресурсов, если они вводят цензуру в отношении российских СМИ. Например, за беспричинную блокировку на YouTube или Facebook, как уже бывало неоднократно.

Теперь за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности зарубежным соцсетям и IT-платформам, (Twitter, Facebook и YouTube) грозит блокировка, замедление трафика и штрафы от нескольких тысяч до 3 млн рублей.

Важно подчеркнуть, что судья может выбрать как одну, так и сразу несколько мер противодействия. Кроме того, будет возможность заблокировать не только отдельные страницы, но и весь ресурс в целом.

Специальный реестр нарушителей будет вести Роскомнадзор. После отмены цензуры против российских СМИ иностранный ресурс призван уведомить об этом ведомство. После этого генпрокурор по согласованию с МИД отменит решение о мерах.