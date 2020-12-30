10:58 30 Декабря 2020Происшествия
Крупный лесной пожар пытаются потушить в районе водопадов в Сочи
Площадь лесного пожара, охватившего территорию в районе Ореховских водопадов, увеличилась почти в два раза — до 600 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.
Площадь лесного пожара, охватившего территорию в районе Ореховских водопадов, увеличилась почти в два раза — до 600 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщение о возгорании сухой травы поступило в диспетчерскую ночью. Выяснилось, что горит подстилка в труднодоступной лесной местности, куда нет подъезда. Из-за роста площади возгорания в три раза увеличили число специалистов и количество техники до 84 человек и 16 единиц спецтехники.
Спасательные службы Подмосковья утвердили план тушения лесных пожаров в регионе на будущий год, сообщало РИАМО. Приказ подписала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.