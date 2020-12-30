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10:58   30 Декабря 2020
Происшествия

Крупный лесной пожар пытаются потушить в районе водопадов в Сочи

Крупный лесной пожар пытаются потушить в районе водопадов в Сочи

Площадь лесного пожара, охватившего территорию в районе Ореховских водопадов, увеличилась почти в два раза — до 600 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС. 

Сообщение о возгорании сухой травы поступило в диспетчерскую ночью. Выяснилось, что горит подстилка в труднодоступной лесной местности, куда нет подъезда. Из-за роста площади возгорания в три раза увеличили число специалистов и количество техники до 84 человек и 16 единиц спецтехники.

Спасательные службы Подмосковья утвердили план тушения лесных пожаров в регионе на будущий год, сообщало РИАМО. Приказ подписала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

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#пожар #сочи #лес

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