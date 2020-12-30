Экономист рассказал о плюсах и минусах новой системы расчета МРОТ

С 1 января 2021 года МРОТ будет рассчитываться с учетом медианного дохода.

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, в котором прописана новая методика расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если раньше эти показатели высчитывали с оглядкой на потребительскую корзину, то с 1 января 2021 года специалисты будут отталкиваться от медианного дохода населения.

Это понятие не ново, но рассчитывать МРОТ по нему будут впервые. Медианный доход — это величина, относительно которой у половины населения страны доходы выше, а другой ниже. Говоря проще, это среднестатистическая планка делит всех работников страны ровно пополам и показывает медианный доход россиян.

Не стоит путать такой подход со среднестатистической зарплатой по стране. В последнем случае экономисты берут самую низкую и самую высокую зарплату и высчитывают из нее средний показатель. Медианный доход точнее показывает реальный уровень заработка населения. К примеру, среднемесячная зарплата в России (по данным Росстата за ноябрь 2020 года) составила 49,3 тысячи рублей, однако медианный доход россиян намного меньше — 30 457 рублей.

Благодаря новой системе с 2021 года МРОТ в стране вырастет сразу на 5,5%. В уходящем году он составляет 12 130 рублей, а в новом составит 12 792 рублей. В соответствии с законом, подписанным президентом, минимальный размер оплаты труда будет составлять 44,2% от медианного дохода населения. Он, в свою очередь, охватывает всех работников, которые трудятся официально. В документе также прописано, что методику расчета МРОТ можно пересматривать раз в пять лет.

У нового подхода есть и обратная сторона, рассказал кандидат экономических наук, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Множество людей в стране работают по «серым» схемам: по документам они получают зарплату в размере МРОТ, все остальное работодатель отчисляет в конверте, чтобы не платить налоги государству. Рост показателя МРОТ и система медианного дохода могут стать причиной незначительного роста налогов в России.

«Безусловно, медианный доход гораздо яснее показывает, сколько зарабатывают россияне, чем относительный расчетный показатель потребительской корзины. Но в сухом остатке мы получим такой эффект: поднимается МРОТ, а вместе с этим снижается возможность держать определенное количество людей на серой зарплате. То есть де-факто мы получим незначительный, но прирост налоговых поступлений по фонду оплаты труда и подоходному налогу», — объяснил эксперт.

В масштабах огромной страны цифры будут небольшими, но региональные бюджеты только порадуются новым поступлениям, подытожил экономист. Впервые в истории страны МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения.

Справка ПС

Потребительская корзина — это минимальный набор продуктов питания, услуг и товаров, которые нужны каждому человеку. Список четко регламентирован и принят в 2013 году. Он касается четырех категорий граждан: детей, пенсионеров, трудоспособных россиян и средних жителей страны. Стоимость этой потребительской корзины равна величине прожиточного минимума.

В каждом регионе прожиточный минимум разный. По данным Пенсионного фонда РФ на 2020 год, прожиточный минимум в Москве составляет 12 578 рублей, а в московской области 9 908. Самый низкий показатель в Белгородской области: там рядовой житель будет получать 8 016 рублей в месяц.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова утверждала, что новая система затронет доходы 3,9 миллионов россиян и поможет снизить число бедных в стране.