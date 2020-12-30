Коронавирусом в России заболели еще 26 513 человек

Российские медики за последние сутки подтвердили коронавирус у 26 513 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Российские медики за последние сутки подтвердили коронавирус у 26 513 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Накануне число заболевших было чуть больше - 27 002.

Инфекцию зафиксировали 85 регионах РФ. При этом 15% заболевших переносят заболевание без характерных симптомов. Врачи также сообщили о 599 летальных исходах за сутки. Выписаны были 29 235 пациентов, успешно справившихся с COVID-19. Актуальная информация по этой теме публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.