Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:51   30 Декабря 2020
Общество

Коронавирусом в России заболели еще 26 513 человек

Коронавирусом в России заболели еще 26 513 человек

Российские медики за последние сутки подтвердили коронавирус у 26 513 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Накануне число заболевших было чуть больше - 27 002.

Инфекцию зафиксировали 85 регионах РФ. При этом 15% заболевших переносят заболевание без характерных симптомов. Врачи также сообщили о 599 летальных исходах за сутки. Выписаны были 29 235 пациентов, успешно справившихся с COVID-19. Актуальная информация по этой теме публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #коронавирус #оперштаб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров