Новые подземные толчки в хорватской Петрине засняли на видео

Повторные подземные толчки вновь произошли в Хорватии во время интервью мэра Петрини. Соответствующее видео появилось в Сети.

Повторные подземные толчки вновь произошли в Хорватии во время интервью мэра Петрини. Соответствующее видео появилось в Сети.

Землетрясение в 6,3 балла по шкале Рихтера зафиксировано на территории Хорватии, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. Эпицентр расположился в 44 километрах от хорватской столицы. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Подземные толчки уничтожили большую часть города Петриня. Там же погиб 13-летний ребенок. Мэр города Даринко Думбович рассказал журналистам, что разрушения в городе крайне серьезные — "сметена половина города".