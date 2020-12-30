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10:34   30 Декабря 2020
Политика

Лавров раскритиковал политику санкций Запада во время пандемии коронавируса

Лавров раскритиковал политику санкций Запада во время пандемии коронавируса

Страны Запада хотят воспользоваться пандемией COVID-19, чтобы "наказать неугодные правительства", заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, западные государства не реагируют на призывы хотя бы временно понизить санкционное давление, которое осложняет эпидемическую обстановку в ряде стран.

Москва в 2020 году оказывала поддержку пострадавшим от коронавируса странам и готова к дальнейшему сотрудничеству в целях преодоления последствий общемирового бедствия, подчеркнул глава российского министерства.

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#лавров #запад #коронавирус

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