Лавров раскритиковал политику санкций Запада во время пандемии коронавируса

Страны Запада хотят воспользоваться пандемией COVID-19, чтобы "наказать неугодные правительства", заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Страны Запада хотят воспользоваться пандемией COVID-19, чтобы "наказать неугодные правительства", заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, западные государства не реагируют на призывы хотя бы временно понизить санкционное давление, которое осложняет эпидемическую обстановку в ряде стран.

Москва в 2020 году оказывала поддержку пострадавшим от коронавируса странам и готова к дальнейшему сотрудничеству в целях преодоления последствий общемирового бедствия, подчеркнул глава российского министерства.