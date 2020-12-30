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13:56   30 Декабря 2020
Россия

Россия вернулась к разработкам лазерного оружия спустя полвека

Россия вернулась к разработкам лазерного оружия спустя полвека

В России создается новое лазерное оружие для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и оптическим средствам противника, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворочко.

По его словам, лазерными комплексами будет оснащена бронетанковая техника.

«Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия», — заявил замминистра в интервью газете «Красная звезда».

Казалось бы, лазерное вооружение для российской армии вот уже как два года не в новинку: в марте 2018 года президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию показал лазерные комплексы «Пересвет». С конца 2019 года они находятся на боевом дежурстве в ВС РФ, подчеркнул Криворочко.

На самом деле история лазерного оружия в нашей стране уходит корнями в середину прошлого века. Сошедшее со страниц научной фантастики вооружение было реальностью, так и не вышедшей за пределы испытательных полигонов. Вспоминаем, как «Звездные войны» чуть не воплотились в жизнь, кто первым придумал использовать «мирный лазер» в оборонных целях и зачем это нужно сейчас.

Мирный лазер: Россия вернулась к разработкам лазерного оружия спустя 50 лет

Лазеры против беспилотников

Лазерными технологиями оружие, основанное на новых для военного дела физических процессах, не исчисляется. Помимо них разрабатываются радиочастотные комплексы для поражения радиоэлектронной аппаратуры. Вкупе с «лазером» они делают российскую армию фактически неуязвимой для беспилотников противника.

Вероятно, активная разработка защитных систем от БПЛА идет с расчетом на будущую перспективу. Пока боевые беспилотники управляются человеком, автономность в их действиях очень ограничена. По мере развития технологий искусственного интеллекта и вычислительной техники в недалеком будущем боевые БПЛА станут более самостоятельными, прогнозируют эксперты.

Кандидат военных наук Борис Усвяцов в беседе с «Политикой Сегодня» заметил, что авиация — не единственная сфера, где используются беспилотные аппараты, хотя «на слуху» чаще всего именно они. Несправедливо обделены вниманием морские беспилотники — надводные и даже подводные автономные суда, говорит профессор.

«Американцы первыми создали беспилотные подводные, надводные аппараты, выполняющие различные задачи, начиная от ударных, разведывательных и других. И у нас в стране, и на Западе создаются средства защиты от беспилотников различной модификации. Любой такой аппарат может нести разведывательную информацию, а если он большой, то к нему можно подвесить ракеты, бомбы и он будет ударным», — рассказал капитан первого ранга запаса.

Российский ВПК, впрочем, не отстает. Так, отечественный подводный беспилотный аппарат «Витязь-Д» в мае этого года успешно испытали в Марианской впадине.

Мирный лазер: Россия вернулась к разработкам лазерного оружия спустя 50 лет

«Звездные войны» и советские лазеры

Прототипы лазерного оружия начали разрабатываться еще в прошлом веке. Примечательно, что первопроходцем в этом направлении стал Советский Союз — лазеры планировалось использовать для поражения целей в противоракетной и противокосмической обороне. Идеи о лазерном вооружении советские ученые высказывали еще в 1950-х годах.

В 1964 году инженеры в СССР решили изучить возможности мощного лазерного излучения с прикладной точки зрения: предполагалось, что лазер может поражать головную часть баллистической ракеты. Спустя два года началась разработка программы «Терра», а испытания советского лазерного оружия проводились на полигоне в Казахстане.

Мирный лазер: Россия вернулась к разработкам лазерного оружия спустя 50 лет

Второй «лазерной» программой 1960-х стал комплекс «Омега». Задача была создать лазер для системы с мощнейшей энергией «выстрела», способной уничтожить воздушную цель. Фантастическое оружие было создано спустя два десятилетия: в 1982 году во время испытаний успешно поражена лазерным излучением радиоуправляемая мишень.

После такого успеха в СССР решили создать мобильную версию лазерного комплекса — испытания прошли успешно. И все же лазерное оружие по техническим характеристикам не смогло превзойти существующие зенитно-ракетные комплексы. Нужна была доработка. Рациональнее было вооружаться «классическими» ЗРК.

В лихие 1990-е перспективное оружие постигла незавидная участь многих экспериментальных разработок. Программы «Терра» и «Омега» были свернуты, а испытательные полигоны в Казахстане переданы министерству обороны уже независимой экс-советской республики.

Мирный лазер: Россия вернулась к разработкам лазерного оружия спустя 50 лет

США стартовали в лазерном вооружении вторыми — на 30 лет позже СССР. Там потенциальные возможности лазера рассматривались в 1980-х годах в рамках программы «Звездных войн», анонсированной президентом Рональдом Рейганом. Цель — американское господство в космосе и создание широкой системы космической противоракетной защиты вплоть до нападения.

Американцы предполагали создать атомные и химические лазеры для развертывания на орбите вопреки Договору о неразмещении ядерного оружия в космосе (технически, атомные лазеры относятся к ядерному оружию). Планировалось разместить лазеры и на земле. Тем не менее, после всех исследований Штаты от лазерных программ отказались — в испытаниях космического оружия обнаружились «непредвиденные проблемы», а наземные лазеры были слишком энергозатратными.

Все новое — это хорошо забытое старое. Немудрено, что только теперь лазеры обрели вторую жизнь: это чудо прогресса будет бороться с другим — беспилотниками, которые с каждым годом становятся все умнее и самостоятельнее, а значит — опаснее.

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