Россия вернулась к разработкам лазерного оружия спустя полвека

В России создается новое лазерное оружие для противодействия беспилотникам.

В России создается новое лазерное оружие для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и оптическим средствам противника, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворочко.

По его словам, лазерными комплексами будет оснащена бронетанковая техника.

«Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия», — заявил замминистра в интервью газете «Красная звезда».

Казалось бы, лазерное вооружение для российской армии вот уже как два года не в новинку: в марте 2018 года президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию показал лазерные комплексы «Пересвет». С конца 2019 года они находятся на боевом дежурстве в ВС РФ, подчеркнул Криворочко.

На самом деле история лазерного оружия в нашей стране уходит корнями в середину прошлого века. Сошедшее со страниц научной фантастики вооружение было реальностью, так и не вышедшей за пределы испытательных полигонов. Вспоминаем, как «Звездные войны» чуть не воплотились в жизнь, кто первым придумал использовать «мирный лазер» в оборонных целях и зачем это нужно сейчас.

Лазеры против беспилотников

Лазерными технологиями оружие, основанное на новых для военного дела физических процессах, не исчисляется. Помимо них разрабатываются радиочастотные комплексы для поражения радиоэлектронной аппаратуры. Вкупе с «лазером» они делают российскую армию фактически неуязвимой для беспилотников противника.

Вероятно, активная разработка защитных систем от БПЛА идет с расчетом на будущую перспективу. Пока боевые беспилотники управляются человеком, автономность в их действиях очень ограничена. По мере развития технологий искусственного интеллекта и вычислительной техники в недалеком будущем боевые БПЛА станут более самостоятельными, прогнозируют эксперты.

Кандидат военных наук Борис Усвяцов в беседе с «Политикой Сегодня» заметил, что авиация — не единственная сфера, где используются беспилотные аппараты, хотя «на слуху» чаще всего именно они. Несправедливо обделены вниманием морские беспилотники — надводные и даже подводные автономные суда, говорит профессор.

«Американцы первыми создали беспилотные подводные, надводные аппараты, выполняющие различные задачи, начиная от ударных, разведывательных и других. И у нас в стране, и на Западе создаются средства защиты от беспилотников различной модификации. Любой такой аппарат может нести разведывательную информацию, а если он большой, то к нему можно подвесить ракеты, бомбы и он будет ударным», — рассказал капитан первого ранга запаса.

Российский ВПК, впрочем, не отстает. Так, отечественный подводный беспилотный аппарат «Витязь-Д» в мае этого года успешно испытали в Марианской впадине.

«Звездные войны» и советские лазеры

Прототипы лазерного оружия начали разрабатываться еще в прошлом веке. Примечательно, что первопроходцем в этом направлении стал Советский Союз — лазеры планировалось использовать для поражения целей в противоракетной и противокосмической обороне. Идеи о лазерном вооружении советские ученые высказывали еще в 1950-х годах.

В 1964 году инженеры в СССР решили изучить возможности мощного лазерного излучения с прикладной точки зрения: предполагалось, что лазер может поражать головную часть баллистической ракеты. Спустя два года началась разработка программы «Терра», а испытания советского лазерного оружия проводились на полигоне в Казахстане.

Второй «лазерной» программой 1960-х стал комплекс «Омега». Задача была создать лазер для системы с мощнейшей энергией «выстрела», способной уничтожить воздушную цель. Фантастическое оружие было создано спустя два десятилетия: в 1982 году во время испытаний успешно поражена лазерным излучением радиоуправляемая мишень.

После такого успеха в СССР решили создать мобильную версию лазерного комплекса — испытания прошли успешно. И все же лазерное оружие по техническим характеристикам не смогло превзойти существующие зенитно-ракетные комплексы. Нужна была доработка. Рациональнее было вооружаться «классическими» ЗРК.

В лихие 1990-е перспективное оружие постигла незавидная участь многих экспериментальных разработок. Программы «Терра» и «Омега» были свернуты, а испытательные полигоны в Казахстане переданы министерству обороны уже независимой экс-советской республики.

США стартовали в лазерном вооружении вторыми — на 30 лет позже СССР. Там потенциальные возможности лазера рассматривались в 1980-х годах в рамках программы «Звездных войн», анонсированной президентом Рональдом Рейганом. Цель — американское господство в космосе и создание широкой системы космической противоракетной защиты вплоть до нападения.

Американцы предполагали создать атомные и химические лазеры для развертывания на орбите вопреки Договору о неразмещении ядерного оружия в космосе (технически, атомные лазеры относятся к ядерному оружию). Планировалось разместить лазеры и на земле. Тем не менее, после всех исследований Штаты от лазерных программ отказались — в испытаниях космического оружия обнаружились «непредвиденные проблемы», а наземные лазеры были слишком энергозатратными.

Все новое — это хорошо забытое старое. Немудрено, что только теперь лазеры обрели вторую жизнь: это чудо прогресса будет бороться с другим — беспилотниками, которые с каждым годом становятся все умнее и самостоятельнее, а значит — опаснее.