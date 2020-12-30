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10:19   30 Декабря 2020
Общество

Путин подписал закон о борьбе с цензурой на зарубежных интернет-площадках

Путин подписал закон о борьбе с цензурой на зарубежных интернет-площадках

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с цензурой в зарубежных социальных сетях. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Генпрокуратура по согласованию с МИД России сможет присвоить владельцу зарубежного интернет-ресурса статус "допускающего дискриминацию против российских СМИ" за ограничение доступа к информации.

Наказанием за цензуру будет блокировка, замедление трафика и штрафы до 3 млн рублей. При этом суд может принять решение о блокировке как отдельных страниц, так и ресурса в целом. Реестр нарушителей будет вести Роскомнадзор. Норма может коснуться крупных IT-платформ — Twitter, Facebook и YouTube.

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#путин #интернет #запад #цензура

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