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10:19   30 Декабря 2020
Общество

Возраст молодежи в России увеличили на пять лет

Возраст молодежи в России увеличили на пять лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о молодежи, согласно которому ее возраст увеличили с 30 до 35 лет.

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации в среду, 30 декабря. Также закон на федеральном уровне закрепил следующие понятия: "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, что позволило закрепить статус граждан, которые по возрасту относятся к "молодежи".

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#путин #закон #молодежь

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