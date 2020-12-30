Возраст молодежи в России увеличили на пять лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о молодежи, согласно которому ее возраст увеличили с 30 до 35 лет.

Президент России Владимир Путин подписал закон о молодежи, согласно которому ее возраст увеличили с 30 до 35 лет.

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации в среду, 30 декабря. Также закон на федеральном уровне закрепил следующие понятия: "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, что позволило закрепить статус граждан, которые по возрасту относятся к "молодежи".