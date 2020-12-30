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10:18   30 Декабря 2020
Политика

Президент России подписал закон о физлицах-иноагентах

Президент России подписал закон о физлицах-иноагентах

Физические лица, которые получают зарубежное финансирование, признаются иностранными агентами. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Закон распространяется на физлица и незарегистрированные политические НКО с иностранным спонсированием. Иноагентам запрещается занимать государственные должности. Однако члены НКО, признанных иностранными агентами, могут войти в общественные советы при федеральных ведомствах. СМИ должны будут отмечать маркировкой те материалы, на владельцев которых распространяется подписанный закон.

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#путин #закон #иноагенты

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