Президент России подписал закон о физлицах-иноагентах

Физические лица, которые получают зарубежное финансирование, признаются иностранными агентами. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Физические лица, которые получают зарубежное финансирование, признаются иностранными агентами. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Закон распространяется на физлица и незарегистрированные политические НКО с иностранным спонсированием. Иноагентам запрещается занимать государственные должности. Однако члены НКО, признанных иностранными агентами, могут войти в общественные советы при федеральных ведомствах. СМИ должны будут отмечать маркировкой те материалы, на владельцев которых распространяется подписанный закон.