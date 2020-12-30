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10:10   30 Декабря 2020
Политика

Путин подписал закон о едином номере 112

Путин подписал закон о едином номере 112

Номер 112 станет единым для вызова экстренных служб. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Путин узаконил единый номер для вызова экстренных служб. Госдума ранее в третьем чтении приняла этот закон. Такое решение должно ускорить оказание помощи. Система уже работает в 56 регионах РФ, но ее распространят по всей стране. В нее войдут пожарная охрана, служба реагирования на ЧС, полиция, скорая помощь, аварийная служба газовой сети и "Антитеррор".

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#путин #закон #экстренные службы

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