Путин подписал закон о едином номере 112

Номер 112 станет единым для вызова экстренных служб. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Номер 112 станет единым для вызова экстренных служб. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Путин узаконил единый номер для вызова экстренных служб. Госдума ранее в третьем чтении приняла этот закон. Такое решение должно ускорить оказание помощи. Система уже работает в 56 регионах РФ, но ее распространят по всей стране. В нее войдут пожарная охрана, служба реагирования на ЧС, полиция, скорая помощь, аварийная служба газовой сети и "Антитеррор".