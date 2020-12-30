СМИ рассказали, чем запомнился 2020 год на Украине

Колумнист украинского издания Василий Стоякин подвел политические итоги уходящего года для киевских властей.

Колумнист украинского издания Василий Стоякин подвел политические итоги уходящего года для киевских властей.

По его словам, 2020 год не войдет в историю Украины как прорывной. Все фактически осталось по-прежнему, несмотря на избрание нового президента страны Владимира Зеленского, пишет "Украина.ру".

Стоит отметить, что главе государства не удалось выполнить запрос населения на резкую смену политического курса страны, изменился только дизайн. Несмотря на это, украинцы продолжают его поддерживать.

В Верховной раде Украины политическая фракция "Слуга народа" продолжает удерживать монобольшинство. Это позволяет Зеленскому принимать нужные ему законы. Уходящий год не стал крахом для Украины, однако множество политологов предсказывают отставку Зеленского в будущем, 2021 году, подытожил Стоякин.